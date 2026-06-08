Comacchio ha scelto il suo sindaco | Samuele Bellotti vince il ballottaggio

Comacchio ha eletto il suo nuovo sindaco, vincendo il ballottaggio tra Samuele Bellotti e Walter Cavalieri Foschini. Bellotti, candidato di centrodestra, ha ottenuto più voti rispetto al suo avversario nelle due giornate di scrutinio, domenica 7 e lunedì 8. La vittoria è stata confermata al termine delle operazioni di voto.

E’ Samuele Bellotti il nuovo sindaco di Comacchio. L’esponente di centrodestra ha, infatti, sconfitto il rivale Walter Cavalieri Foschini dopo il ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8. Il nuovo primo cittadino – che succede a Pierluigi Negri – ha potuto contare sull’appoggio di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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