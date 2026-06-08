Comacchio ha scelto il suo sindaco | Samuele Bellotti vince il ballottaggio
Comacchio ha eletto il suo nuovo sindaco, vincendo il ballottaggio tra Samuele Bellotti e Walter Cavalieri Foschini. Bellotti, candidato di centrodestra, ha ottenuto più voti rispetto al suo avversario nelle due giornate di scrutinio, domenica 7 e lunedì 8. La vittoria è stata confermata al termine delle operazioni di voto.
E’ Samuele Bellotti il nuovo sindaco di Comacchio. L’esponente di centrodestra ha, infatti, sconfitto il rivale Walter Cavalieri Foschini dopo il ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8. Il nuovo primo cittadino – che succede a Pierluigi Negri – ha potuto contare sull’appoggio di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie e thread social correlati
Comacchio va al ballottaggio. Bellotti avanti, Foschini regge. Bocciato il sindaco uscenteComacchio torna al voto per il secondo turno, dopo che nessuno ha ottenuto la maggioranza al primo.
Elezioni comunali, Comacchio va al ballottaggio: la sfida è tra Bellotti e Cavalieri FoschiniIl 6 e 7 giugno si svolgerà il ballottaggio a Comacchio, poiché nessuno dei quattro candidati ha ottenuto oltre il metà dei voti validi.
Temi più discussi: Comacchio sceglie il sindaco: Bellotti e Cavalieri Foschini al ballottaggio; Comacchio al voto. Sfida Bellotti-Foschini, oggi il verdetto finale; Ballottaggio per il sindaco, come ritirare la certificazione per il voto assistito; Ballottaggi a Vignola e Comacchio, l’affluenza tiene.
Domenica 7 e lunedì Comacchio tornerà alle urne per il turno di ballottaggio tra il candidato del centro-destra Samuele Bellotti, che al primo turno ha conseguito circa il 46% dei voti validi, e Walter Cavalieri Foschini del PD, che si è fermato appena sopra il 2 facebook
Ballottaggi: il centrodestra vince a Vignola e ComacchioIl centrodestra si prende una parziale rivincita, in Emilia-Romagna, vincendo i ballottaggi a Vignola (Modena) e Comacchio (Ferrara) dopo che il Pd e i suoi alleati si erano assicurati, al primo turno ... rainews.it
Sindaco di Comacchio 2026: i risultati del ballottaggio in direttaLa sfida per il nuovo primo cittadino: si fronteggiano Samuele Bellotti, candidato del centrodestra, e Walter Cavalieri Foschini, candidato del centrosinistra. Al primo turno il primo aveva sfiorato i ... msn.com