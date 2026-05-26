Comacchio torna al voto per il secondo turno, dopo che nessuno ha ottenuto la maggioranza al primo. Bellotti, sostenuto dal centrodestra, ha raccolto 3956 voti, pari al 45,83%, e si trova in testa. Foschini, candidato del centrosinistra, ha mantenuto una buona posizione, ma non è riuscito a superare l’avversario. Il sindaco uscente è stato bocciato e non parteciperà alla prossima fase elettorale.

Saranno il candidato del centro destra Samuele Bellotti con 3956 voti (45,83%) e quello del centrosinistra Walter Cavalieri Foschini con 2465 voti (28,56%) a contendersi, fra due settimane, la guida di Comacchio fino al 2031 mentre l’attuale sindaco Pierluigi Negri con 1468 voti (17,01%) e Vito Troiani con 742 voti (8,60%) hanno dovuto abbandonare la corsa al termine di una due giorni elettorale che ha visto ancora una diminuzione degli elettori alle urne. Infatti, se il caldo e il sole della domenica aveva tenuto lontano dalle sedi elettorali gli aventi diritto al voto comacchiesi anche per il richiamo delle spiagge preparate al meglio, anche il lunedì ha confermato la scarsa affezione dei cittadini lagunari con le elezioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comacchio va al ballottaggio. Bellotti avanti, Foschini regge. Bocciato il sindaco uscente

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