Elezioni comunali Comacchio va al ballottaggio | la sfida è tra Bellotti e Cavalieri Foschini

Il 6 e 7 giugno si svolgerà il ballottaggio a Comacchio, poiché nessuno dei quattro candidati ha ottenuto oltre il metà dei voti validi. La sfida finale si concentra tra Samuele Bellotti e Walter Cavalieri Foschini.

Sarà il ballottaggio del 6 e 7 giugno a decidere il nuovo sindaco di Comacchio. Nessuno dei quattro candidati in corsa è riuscito a superare la soglia del 50% dei voti validi e la sfida per il municipio si deciderà ora tra Samuele Bellotti e Walter Cavalieri Foschini.Iscriviti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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