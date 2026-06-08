Una notizia di mercato proveniente dalla Turchia segnala che il centrocampista ha firmato un contratto di tre anni. La notizia ha generato preoccupazione tra i tifosi dell’Inter, che ora temono un possibile trasferimento. La trattativa non è ancora ufficiale, ma le voci circolano con insistenza. Restano da chiarire i dettagli dell’accordo e le eventuali conseguenze per la squadra.

Clamorosa indiscrezione di mercato in queste ore: adesso i tifosi dell’Inter temono davvero il peggio. Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2027, Hakan Calhanoglu potrebbe dire addio all’ Inter nel corso di questa estate. Il centrocampista classe ’94 continua a essere al centro di diverse voci di mercato e ora dalla Turchia arriva una clamorosa indiscrezione che fa tremare il popolo di fede nerazzurra. Calhanoglu (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, proprio Calhanoglu avrebbe infatti raggiunto un accordo verbale con il Fenerbahce sulla base di un contratto di tre anni più l’opzione per il quarto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Colpo Calhanoglu, contratto di 3 anni: bomba dalla Turchia

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