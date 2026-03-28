Da fonti turche arrivano aggiornamenti positivi sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, coinvolto recentemente in un infortunio. Le ultime notizie indicano che le sue condizioni non destano più preoccupazione e sembrano migliorare. L’Inter di Cristian Chivu potrebbe quindi tornare a contare sul suo giocatore nel prossimo futuro.

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© Calcionews24.com - Infortunio Calhanoglu, arrivano buone notizie dalla Turchia? Ecco le ultime sulle condizioni del centrocampista dell’Inter

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