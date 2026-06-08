Colpiscono giovane sulla riviera con un casco e gli strappano collana arrestati 3 minorenni

Notizia in breve

Tre minorenni sono stati arrestati a Pescara dopo aver aggredito un giovane sulla riviera. Durante l’episodio, gli hanno strappato la collana dal collo e sono fuggiti tra le vie del centro. La polizia ha fermato i tre ragazzi nel corso di un’operazione di controllo. L’intera scena si è svolta nel fine settimana, secondo quanto riferito dagli agenti.