Colpiscono giovane sulla riviera con un casco e gli strappano collana arrestati 3 minorenni
Tre minorenni sono stati arrestati a Pescara dopo aver aggredito un giovane sulla riviera. Durante l’episodio, gli hanno strappato la collana dal collo e sono fuggiti tra le vie del centro. La polizia ha fermato i tre ragazzi nel corso di un’operazione di controllo. L’intera scena si è svolta nel fine settimana, secondo quanto riferito dagli agenti.
Tre minorenni sono stati arrestati a Pescara dalla polizia perché lo scorso fine settimana avrebbero aggredito un ragazzo e gli avrebbero strappato via la collana dal collo, per poi scappare tra le vie del centro. Una rapina commessa nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 5 giugno sulla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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