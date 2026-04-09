Lo distraggono e gli strappano la collana | 21enne in manette

Nel pomeriggio dell’8 aprile, lungo il Pubblico Passeggio, un giovane di 26 anni è stato avvicinato da due persone a bordo di un monopattino. Mentre era distratto, gli hanno strappato la collana e sono fuggiti. La polizia ha individuato e arrestato un 21enne sospettato di essere coinvolto nell’episodio. La vittima non ha riportato ferite.

Grave episodio nel pomeriggio dell’8 aprile sul Pubblico Passeggio. Qui un 26enne è stato avvicinato con una scusa da due giovani a bordo di un monopattino. All’improvviso uno di questi gli ha strappato con violenza dal collo una catenina in acciaio con un ciondolo d’argento. La vittima ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Fuggitivo bloccato dopo inseguimento tra paesi della bassa: 21enne in manette per evasioni e minacceUn ventunenne senza fissa dimora, con precedenti penali alle spalle, è stato bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento che ha attraversato... Gli agenti della Locale osservano lo spaccio in diretta al Novi Sad, 35enne in manetteSi è svolto nella mattinata di ieri il processo per direttissima nei confronti di un uomo arrestato nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio dalla...