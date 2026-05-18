Rubano in un appartamento sulla riviera | tre giovani arrestati uno avrebbe minacciato i passanti con un coltello

Tre giovani sono stati arrestati dopo aver compiuto una rapina in un appartamento sulla riviera. Durante il tentativo di fuga, uno di loro avrebbe minacciato alcuni passanti con un coltello, che avevano chiesto spiegazioni sulla loro presenza nell’area condominiale. La polizia è intervenuta e ha arrestato i tre con l’accusa di aver perpetrato il colpo. Non sono stati riportati feriti tra le persone coinvolte. L’indagine prosegue per chiarire eventuali altri dettagli sull’episodio.

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