Collina in fiamme arriva il canadair
Un incendio sta interessando le colline tra due comuni, coinvolgendo un’area di vegetazione. Sul posto sono intervenuti un canadair e altri mezzi di spegnimento. L’incendio ha interessato diversi ettari di vegetazione tra le località Cerreto, Risorta e Sparanise. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non risultano persone coinvolte o ferite. La situazione è sotto controllo grazie all’intervento aereo e terrestre.
Stanno bruciando ettari di vegetazione sulle colline a cavallo di due comuni tra Clvi Risorta e Sparanise in località Cerreto.L'incendio si è propagato stamane e sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta.I caschi ross del ditaccamento di Teano con. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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Incendio sulla collina di #Fuorni a #Salerno, a ridosso del carcere. #vigilidelfuoco a lavoro per spegnere le fiamme facebook
Il terminale in fiamme può essere visto brillare sulle colline sopra #Novorossiysk. 2 x x.com