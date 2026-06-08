Collina in fiamme arriva il canadair

Da casertanews.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio sta interessando le colline tra due comuni, coinvolgendo un’area di vegetazione. Sul posto sono intervenuti un canadair e altri mezzi di spegnimento. L’incendio ha interessato diversi ettari di vegetazione tra le località Cerreto, Risorta e Sparanise. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non risultano persone coinvolte o ferite. La situazione è sotto controllo grazie all’intervento aereo e terrestre.

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Stanno bruciando ettari di vegetazione sulle colline a cavallo di due comuni tra Clvi Risorta e Sparanise in località Cerreto.L'incendio si è propagato stamane e sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta.I caschi ross del ditaccamento di Teano con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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