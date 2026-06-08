Collina in fiamme arriva il canadair

Notizia in breve

Un incendio sta interessando le colline tra due comuni, coinvolgendo un’area di vegetazione. Sul posto sono intervenuti un canadair e altri mezzi di spegnimento. L’incendio ha interessato diversi ettari di vegetazione tra le località Cerreto, Risorta e Sparanise. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non risultano persone coinvolte o ferite. La situazione è sotto controllo grazie all’intervento aereo e terrestre.