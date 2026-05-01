Incendio nel Cilento il vento alimenta le fiamme | arriva il canadair

Nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un incendio ha preso origine tra Pattano e Salento nel primo pomeriggio. Le raffiche di vento presenti nella zona hanno alimentato le fiamme, che si sono estese su un’ampia area. Sul posto sono intervenuti i mezzi aerei, tra cui un Canadair, per cercare di contenere il rogo e limitare i danni. La situazione rimane ancora sotto osservazione.

Raffiche di vento nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dove un vasto incendio, divampato oggi pomeriggio tra Pattano e Salento, continua a mettere in ginocchio il territorio. Le raffiche stanno alimentando le fiamme, rendendo particolarmente complesse le operazioni di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate VIDEO | Incendio boschivo, il vento alimenta le fiamme: elicottero in azioneAllarme a Campo Ligure dove, martedì pomeriggio, si è sviluppato un incendio boschivo. Incendio sul Monte Faeta: paura per il vento che espande le fiamme, in azione anche 3 canadair (foto)LUCCA) – Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nei giorni scorsi sul Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio alla discarica di Macchia Soprana a Serre: distrutti sedici silos di percolato; Incendio al porto di Marina d’Arechi: yacht avvolto dalle fiamme sul pontile Echo; Auto in fiamme sulla Ss18 a Battipaglia: paura nella notte ma nessun ferito; Incendio su raccordo Salerno-Avellino: camion in fiamme, traffico rallentato a Baronissi. Cilento Tastes 2026: al Next di Capaccio Paestum trionfa l’eccellenza. Il programma completoGiornata di fuoco nel Basso Cilento: tre roghi colpiscono Camerota, Roccagloriosa e Centola. Distrutti 15 ettari di macchia mediterranea. Intervenuti Vigili del Fuoco e mezzi aerei ... infocilento.it Incendio nel Cilento, fiamme minacciano la viabilità: intervento in corso a CamerotaUn violento incendio sta colpendo in queste ore la zona di Capocanto, nel territorio di Camerota. Le fiamme, alimentate dal forte vento e dalla ... msn.com Incendio boschivo #Lucca #Pisa: #vigilidelfuoco al lavoro tra Santa Maria del Giudice, San Giuliano Terme e Asciano. In azione 4 Canadair e 1 elicottero S-64, con squadre a terra. Ancora focolai attivi sul fronte pisano, sotto controllo focolai fronte lucchese [ # x.com #provinciafoggia #principioincendio Un principio d’incendio si è verificato presso la sede della Provincia di Foggia a causa di un corto circuito. L’episodio, avvenuto nelle scorse ore, non ha provocato feriti e i danni risultano contenuti. Sul posto sono prontame - facebook.com facebook