Fiamme sul monte Gazzo in azione anche il canadair

Un incendio si è sviluppato nel mattino di sabato 18 aprile 2026 sul monte Gazzo, a Sestri Ponente. Sul luogo sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco e un canadair, che ha iniziato le operazioni di spegnimento. I soccorritori stanno lavorando per contenere le fiamme e limitare i danni. La zona interessata dall’incendio è stata evacuata precauzionalmente.

Un incendio è divampato sul monte Gazzo a Sestri Ponente nella mattinata di sabato 18 aprile 2026. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e un canadair.Le fiamme si sono avvicinate al canile e ad alcune case, ma al momento nessuno è stato fatto allontanare.Alle operazioni di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Trentasei ettari di bosco in fiamme a Coli, in azione anche il canadair dei vigili del fuocoVigili del fuoco in azione per un incendio in una zona molta impervia a Pescina di Coli tra il centro abitato e una vasta pineta. Devastante incendio sull’Appennino, fiamme sul versante Pistoiese: canadair in azionePistoia, 6 aprile 2026 – Un devastante incendio nei boschi dell’Appennino si è sviluppato nel pomeriggio del 5 aprile. Approfondimenti e contenuti Fiamme sul monte Gazzo, l'incendio nel bosco vicino al canile: elicottero in azioneFiamme sul monte Gazzo, alle spalle di Sestri Ponente: l'incendio è divampato nella mattina di sabato, dopo le ore 10, vicino ad alcune abitazioni in un'area boschiva. A poca distanza si trova anche i ... primocanale.it In fiamme il Monte GazzoIncendio sul Monte Gazzo sulle alture di Sestri Ponente, vigili del fuoco in azione anche con un canadair. Il rogo ha interessato un'area boschiva con un fronte di circa 200 metri, non distante da ... rainews.it