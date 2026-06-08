Colella e Quarta lasciano l’intergruppo consiliare | Progetto politico non più attuale

BRINDISI – Con una comunicazione formale inoltrata in data odierna al sindaco, al presidente del Consiglio e al Segretario Generale, i consiglieri comunali Maurizio Colella (Gruppo "La Casa dei Moderati") e Roberto Quarta (Gruppo Indipendente) hanno ufficializzato la decisione di non far più. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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