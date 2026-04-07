Perugia tariffe agevolate sui mezzi pubblici per i caregiver | c' è il sì della quarta commissione consiliare

La quarta commissione consiliare ha dato il suo via libera a un progetto che prevede tariffe ridotte o gratuite sui mezzi pubblici locali per i caregiver che assistono persone con disabilità. La proposta mira a facilitare gli spostamenti di chi si prende cura di soggetti con bisogni speciali, offrendo un sostegno concreto a livello di mobilità. La discussione è avvenuta all’interno del percorso legislativo avviato dall’amministrazione comunale.

Un percorso finalizzato all'introduzione di tariffe agevolate o gratuite sui mezzi pubblici locali per i caregiver che accompagnano persone con disabilità. Questo l'obiettivo inserito nell'ordine del giorno presentato dal consigliere comunale di Perugia Riccardo Mencaglia e approvato all'unanimità dalla quarta commissione consiliare. L'ordine del giorno è stato redatto partendo dalla consapevolezza che la disabilità impone un impegno costante da parte delle istituzioni per garantire "dignità, inclusione e rimozione di barriere fisiche, culturali ed economioche". I caregiver rappresentano un elemento fondamentale per l'autonomia delle persone con disabilità, ma gli spostamenti quotidiani sui mezzi pubblici risultano spesso complicati a causa dei costi significativi per le famiglie. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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