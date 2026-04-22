Infrastrutture Marcello FdI | Superare l' attuale progetto di variante della Statale 16 con azioni moderne
Un rappresentante di un partito politico ha chiesto di interrompere definitivamente le procedure di progettazione del primo tratto della variante della Statale 16, che collega Bellaria-Igea Marina a sud fino oltre la via Montescudo a nord. La proposta mira a evitare ulteriori ritardi e a favorire decisioni più moderne e rapide per le infrastrutture della zona. La richiesta è stata avanzata nel corso di un'intervista, evidenziando la volontà di superare le attuali fasi di stallo.
Bloccare definitivamente le fasi progettuali del primo stralcio della variante della Strada Statale 16, da Bellaria-Igea Marina a nord fino ad oltre la via Montescudo a sud, evitando ulteriori fasi di stallo che precludono altre importanti scelte strategiche. E' l'impegno rivolto alla giunta.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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