Infrastrutture Marcello FdI | Superare l' attuale progetto di variante della Statale 16 con azioni moderne

Un rappresentante di un partito politico ha chiesto di interrompere definitivamente le procedure di progettazione del primo tratto della variante della Statale 16, che collega Bellaria-Igea Marina a sud fino oltre la via Montescudo a nord. La proposta mira a evitare ulteriori ritardi e a favorire decisioni più moderne e rapide per le infrastrutture della zona. La richiesta è stata avanzata nel corso di un'intervista, evidenziando la volontà di superare le attuali fasi di stallo.