Coin scatta lo sciopero nazionale in tutti i negozi | perché protestano i lavoratori

I lavoratori del Gruppo Coin hanno avviato uno sciopero nazionale, coinvolgendo tutti i negozi del gruppo. La protesta è stata proclamata dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. La mobilitazione riguarda le dipendenti e i dipendenti del gruppo, senza ulteriori dettagli sui motivi della protesta.

I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato uno sciopero nazionale per le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Coin. La protesta, prevista per giovedì 18 giugno, decisa dopo settimane di confronto, arriva a causa delle numerose criticità emerse nei territori nell’ambito. 🔗 Leggi su Today.it

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