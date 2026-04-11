Crisi Coin lavoratori in cassa integrazione Cosa succede nei negozi di San Giovanni e Cinecittà

I lavoratori di Coin stanno entrando in cassa integrazione, dopo un incontro tra sindacati e l’azienda al Ministero del Lavoro. Durante il meeting è stato firmato un accordo quadro nazionale che regola la gestione della crisi, rappresentando un primo passo per tutelare i dipendenti dei punti vendita di San Giovanni e Cinecittà. La decisione riguarda il passaggio alla cassa integrazione e le modalità di gestione della situazione occupazionale.

Per i lavoratori di Coin arriva la cassa integrazione. È quanto emerso dall’ultimo incontro tra sindacati e azienda al Ministero del Lavoro, un tavolo nel quale è stato definito “un primo importante perimetro di tutela” con la sottoscrizione dell’accordo quadro nazionale di gestione della crisi e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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