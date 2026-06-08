Nel circolo Tennis Parioli, Flavio Cobolli è stato inserito come socio onorario, diventando il terzo in questa categoria dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. Cobolli, cresciuto nel club, ha raggiunto la finale del Roland Garros. I soci del circolo hanno descritto Cobolli come un “lottatore”, evidenziando il suo carattere e la sua carriera tennistica. Entrare nel club è paragonato a varcare le soglie di una leggenda del tennis italiano.

Entrare al circolo ‘Tennis Parioli’ è ormai come entrare nella leggenda. Dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, Flavio Cobolli è il terzo socio onorario, cresciuto nel club, finalista del Roland Garros. Senza contare la lista lunghissima di giocatori finiti tra i primi cento delle classifiche Atp. A guidare il circolo, da sette anni, è Claudio Panatta, il fratello dell’unico italiano ad aver vinto l’Open di Francia: “Mio fratello Adriano, la sera prima della finale- ha raccontato ridendo – al telefono mi ha detto che non vedeva l’ora di togliersi quest’altro “problema” dopo quello degli Internazionali di Roma (il cui scettro è passato a Jannik Sinner)”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Cobolli raccontato dai soci del Circolo Parioli: "E' sempre stato un lottatore"

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