Dal mito alla scienza | l’Egitto di Napoleone raccontato da Luigi Rizzi al Circolo dell’Unione

Da ilpiacenza.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 6 maggio alle 18 si terrà un incontro al Circolo dell’Unione con l’ingegnere Luigi Rizzi, esperto di archeologia egizia. Rizzi ha descritto la sua passione per l’Egitto, nata durante l’adolescenza grazie a un fumetto sui reperti archeologici. L’appuntamento si concentrerà sulla storia dell’Egitto, dal mito alla scienza, attraverso il racconto di Rizzi, appassionato conoscitore della materia.

Nuovo appuntamento mercoledì 6 maggio alle ore 18 al Circolo dell’Unione con l'ing. Luigi Rizzi, profondo appassionato e conoscitore dell'Egitto, «una passione nata quasi per caso, da ragazzo, leggendo un fumetto dedicato a reperti archeologici», ha spiegato l'ingegnere. Nell'occasione si.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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