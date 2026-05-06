Marina | via i blocchi ai parcheggi del Lagora per i soci del circolo

I parcheggi del Lagora dedicati ai soci del circolo sono stati liberati dai blocchi, consentendo un accesso più agevole. Con il nuovo regolamento, sono stati introdotti i pass unici per i soci, facilitando l’ingresso senza restrizioni. La modifica permette ai membri del circolo di parcheggiare senza dover affrontare le precedenti limitazioni. Sono stati individuati i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento del pass speciale.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'accesso ai parcheggi con il nuovo regolamento?. Chi ha ottenuto il riconoscimento del pass unico per i soci?. Perché la gestione degli spazi rimarrà comunque sotto controllo locale?. Quali sono le nuove regole per la priorità dei posti auto?.? In Breve La Flp Difesa aveva inviato una nota di contestazione il 17 aprile 2026.. Christian Palladino ha rappresentato le istanze dei lavoratori presso l'amministrazione.. La disputa riguardava l'applicazione della disposizione permanente ente circoli 012.. I singoli circoli manterranno l'autonomia per regolare la priorità dei parcheggi.. L’ammiraglio ispettore capo Pietro Covino ha garantito l’accesso veicolare nel comprensorio Lagora a tutti i soci del circolo sottufficiali della Marina Militare della Spezia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marina: via i blocchi ai parcheggi del Lagora per i soci del circolo Notizie correlate Marina di Candeli, maxi restyling per il circolo del tennis: nuovi spogliatoi e dehorIl Comune di Bagno a Ripoli ristrutturerà completamente il circolo del tennis di Marina di Candeli (sull’Arno) con un investimento complessivo di... Taranto, caos nel Borgo: blocchi parcheggi in Corso Umberto? Cosa sapere Nuovi blocchi parcheggio in Corso Umberto a Taranto dalle 7:00 alle 18:00.