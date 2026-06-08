Durante la finale del Roland Garros, un partecipante ha mangiato un fiore in modo improvviso, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. Il gesto, insolito e inaspettato, è stato filmato e condiviso sui social network, diventando rapidamente virale. La partita, già considerata memorabile per l’intensità, ha visto questa scena come uno dei momenti più discussi, senza influenzare il proseguimento del match.

In una finale del Roland Garros già destinata a entrare nella storia per intensità e spettacolo, c’è stato un momento che ha catturato l’attenzione del pubblico quasi quanto il match stesso. Protagonista il tennista Flavio Cobolli che, nel pieno della tensione della partita, si è lasciato andare a un gesto tanto surreale quanto spontaneo: si è avvicinato alle fioriere a bordo campo e ha morso e masticato un fiore davanti alle telecamere. Nel giro di poche ore il video ha iniziato a circolare sui social, trasformandosi in uno dei momenti più commentati dell’intera giornata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corriere della Sera (@corriere) L’episodio è avvenuto durante una fase particolarmente delicata dell’incontro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Cobolli mangia un fiore al Roland Garros: il gesto assurdo in finale diventa virale (VIDEO)

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Flavio Cobolli ha mangiato un fiore durante la finale del RG reddit

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