Cobolli in finale al Roland Garros | Arnaldi si ritira per un virus
Flavio Cobolli si qualifica direttamente per la finale del Roland Garros dopo il ritiro di Matteo Arnaldi. L’italiano si è ritirato prima della semifinale, prevista oggi alle 19 sul Philippe-Chatrier, a causa di un virus che lo ha indebolito. La partita non si giocherà e Cobolli avanzerà senza affrontare il suo avversario.
Flavio Cobolli vola direttamente in finale al Roland Garros. Matteo Arnaldi, infatti, è stato costretto al ritiro a causa di un virus e non potrà disputare la semifinale in programma oggi alle 19 sul Philippe-Chatrier. Il tennista romano raggiunge così l'ultimo atto del torneo senza scendere in campo e domenica alle 15 sfiderà il tedesco Alexander Zverev nella finale dello Slam parigino. Le parole di Matteo Arnaldi dopo il forfait "È difficile essere qui, non è ciò che volevo fare ma l’ultima notte ho iniziato a non sentirmi bene. Ieri stavo bene e mi sono allenato. Dopo cena mi sono sentito un pò così, ma pensavo di non aver digerito. All’una di notte ho iniziato a vomitare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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Colpo di scena al Roland Garros: Arnaldi si ritira, Cobolli in finale
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