La foto di Alcaraz col tutore al braccio diventa virale | dubbi su Roma e Roland Garros

Una foto che mostra il tennista con un tutore al braccio, scattata in un ristorante di Alicante, ha attirato molta attenzione online. L'immagine ha suscitato dubbi sulla sua condizione fisica e sulla possibilità di partecipare ai prossimi tornei di Roma e Roland Garros. L'atleta sembra in un momento di relax, ma la presenza del tutore ha generato discussioni tra gli appassionati. La sua presenza nelle competizioni più importanti resta ancora incerta.

Nello scatto Alcaraz si trovava in un ristorante di Alicante a godersi un po' di relax. L'immagine fa riflettere sulle sue condizioni e sulla partecipazione ai prossimi tornei più attesi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Alcaraz, foto col tutore fa il giro del web. Lopez: "Così Roma e Parigi sono a forte rischio"Un vistoso tutore al polso destro, un gesso che immobilizza l'articolazione infortunata. Sinner, parte l'operazione rimonta su Alcaraz: può vincere il Roland Garros?Lo spagnolo ha vinto il primo grande torneo del 2026 conquistando il Career Grand Slam: il prossimo appuntamento Slam è a Parigi La prima grande... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sinner-Alcaraz, le FOTO e i vip ospiti della finale; Jannik Sinner vince a Montecarlo ed è numero 1 del ranking ATP: vittoria su Carlos Alcaraz in finale, cronaca e risultato · Tennis; Sinner trionfa a Montecarlo e torna n.1 al mondo; Il piano di Jannik Sinner per il Roland Garros e cosa lo mette davanti ad Alcaraz. La foto di Alcaraz col tutore al braccio diventa virale: dubbi su Roma e Roland GarrosLa foto di Carlos Alcaraz col tutore rigido al braccio destro (gli arriva quasi sotto il gomito) alimenta dubbi sulle condizioni fisiche del tennista spagnolo, dopo l'infortunio al polso subito nel ... fanpage.it Alcaraz con il tutore rigido al polso destro: la foto sui social allarma tutti. Ecco i tornei che rischia di saltareIl campione spagnolo, numero due al mondo, salterà Madrid per l'infortunio che lo ha costretto al ritiro a Barcellona. Ma potrebbe essere costretto a rinunciare ad altri tornei. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it PREOCCUPANO LE CONDIZIONI DI ALCARAZ Dopo aver saltato Barcellona e Madrid, preoccupano le condizioni di Carlitos in vista degli appuntamenti di Roma e del Roland Garros, dove è campione in carica. Per evitare gesti o movimenti anomali, i m - facebook.com facebook PREOCCUPANO LE CONDIZIONI DI ALCARAZ Dopo aver saltato Barcellona e Madrid, preoccupano le condizioni di Carlitos in vista degli appuntamenti di Roma e del Roland Garros, dove è campione in carica. Per evitare gesti o movimenti anomali, i m x.com