Dopo la sconfitta in finale al Roland Garros, Giuseppe Falcao ha commentato che alcuni tifosi laziali avrebbero esultato per la sconfitta del tennista, noto sostenitore della Roma. Falcao ha inoltre criticato il comportamento dei tifosi, affermando che in passato esultavano per le sconfitte della squadra rivale. La sua dichiarazione si riferisce a un presunto atteggiamento di esultanza da parte di alcuni sostenitori, senza specificare il numero o l’identità precisa.

Giuseppe Falcao è intervenuto dopo la finale del Roland Garros persa da Flavio Cobolli, sostenendo che alcuni tifosi laziali avrebbero esultato per la sconfitta del tennista, noto sostenitore giallorosso. Nel suo messaggio, Falcao ha criticato duramente questo atteggiamento, richiamando episodi simili legati alla rivalità calcistica tra Roma e Lazio e definendo negativamente il comportamento attribuito. L'articolo Cobolli ko in finale, Giuseppe Falcao polemico: “Che finaccia hanno fatto i tifosi laziali. Una volta esultavano per le sconfitte della Roma, ora si mettono addirittura a.” proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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