Che fine hanno fatto i giocatori della Juve che non si sono qualificati in Champions League l’ultima volta?

Notizia in breve

Alcuni ex giocatori della Juventus, non qualificatisi in Champions League nell'ultima stagione, sono passati a nuovi club o hanno intrapreso carriere diverse. Alcuni sono rimasti nel calcio, firmando con altri team o proseguendo con ruoli tecnici, mentre altri hanno scelto di allontanarsi dal calcio professionistico. Non tutti hanno continuato a giocare ad alti livelli, e alcuni sono impegnati in attività extra calcistiche. La maggior parte ha mantenuto un profilo pubblico, anche se con ruoli e carriere differenti rispetto al passato.