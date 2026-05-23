Che fine hanno fatto i giocatori della Juve che non si sono qualificati in Champions League l’ultima volta?

Da juventusnews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alcuni ex giocatori della Juventus, non qualificatisi in Champions League nell'ultima stagione, sono passati a nuovi club o hanno intrapreso carriere diverse. Alcuni sono rimasti nel calcio, firmando con altri team o proseguendo con ruoli tecnici, mentre altri hanno scelto di allontanarsi dal calcio professionistico. Non tutti hanno continuato a giocare ad alti livelli, e alcuni sono impegnati in attività extra calcistiche. La maggior parte ha mantenuto un profilo pubblico, anche se con ruoli e carriere differenti rispetto al passato.

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di Francesco Spagnolo Che fine hanno fatto i giocatori della Juve che non si sono qualificati in Champions League? Ecco cosa fanno alcuni ex bianconeri. Le ultime. Il calcio romantico degli anni Duemila ha vissuto momenti di profonda transizione, e la memoria dei tifosi bianconeri torna spesso a una delle annate più complicate della storia recente del club. Ricordare quel periodo serve a comprendere la straordinaria rinascita che ne è conseguita. Molti appassionati si chiedono infatti cosa fanno ora i giocatori della Juventus che non hanno ottenuto l’accesso alla Champions League nella stagione 20102011, un’annata chiusa con un amaro settimo posto in classifica sotto la guida di Luigi Delneri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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I GIOCATORI DELLA JUVE SOTTO LA CURVA DOPO JUVE-GALATASARAY

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