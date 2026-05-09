Medjedovic manda a dormire i tifosi brasiliani dopo la vittoria a Roma | finale polemico contro Fonseca

Durante gli Internazionali d'Italia, Hamad Medjedovic ha rivolto un saluto freddo all’allenatore avversario, dopo aver vinto una partita. Successivamente, si è rivolto ai tifosi brasiliani, criticandoli per il comportamento durante il match. La condotta dei supporter è stata oggetto di discussione, e Medjedovic ha invitato il pubblico a calmarsi, sottolineando il tono polemico della sua comunicazione.

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