Medjedovic manda a dormire i tifosi brasiliani dopo la vittoria a Roma | finale polemico contro Fonseca
Durante gli Internazionali d'Italia, Hamad Medjedovic ha rivolto un saluto freddo all’allenatore avversario, dopo aver vinto una partita. Successivamente, si è rivolto ai tifosi brasiliani, criticandoli per il comportamento durante il match. La condotta dei supporter è stata oggetto di discussione, e Medjedovic ha invitato il pubblico a calmarsi, sottolineando il tono polemico della sua comunicazione.
Hamad Medjedovic prima ha salutato in modo glaciale Fonseca si è rivolto ai tifosi brasiliani che hanno esagerato nel match degli Internazionali d'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Pronostico e quote Hamad Medjedovic – Joao Fonseca, Roma 09-05-2026Sarà la Supertennis Arena il teatro di questa sfida molto interessante tra Hamad Medjedovic e Joao Fonseca.
Gutierrez esulta dopo la vittoria contro il Milan: “Grande lavoro”, poi su tifosi e Scudetto…Miguel Gutierrez celebra la vittoria contro il Milan con dichiarazioni che rispecchiano l’ambizione del Napoli: “Partita intensissima, abbiamo fatto...