Medjedovic manda a dormire i tifosi brasiliani dopo la vittoria a Roma | finale polemico contro Fonseca

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Internazionali d'Italia, Hamad Medjedovic ha rivolto un saluto freddo all’allenatore avversario, dopo aver vinto una partita. Successivamente, si è rivolto ai tifosi brasiliani, criticandoli per il comportamento durante il match. La condotta dei supporter è stata oggetto di discussione, e Medjedovic ha invitato il pubblico a calmarsi, sottolineando il tono polemico della sua comunicazione.

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Hamad Medjedovic prima ha salutato in modo glaciale Fonseca si è rivolto ai tifosi brasiliani che hanno esagerato nel match degli Internazionali d'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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