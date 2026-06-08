Classifica Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 seconda tappa | Alex Baudin resta maglia gialla

Notizia in breve

La seconda tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 si è conclusa con la vittoria di Anthon Charmig, che ha preso il comando della corsa. La frazione, lunga 234 chilometri, è partita da Saint-Martin-le-Vinoux e si è conclusa a Le Puy-en-Velay. Alex Baudin mantiene la maglia gialla al termine della tappa.