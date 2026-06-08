Classifica Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 seconda tappa | Alex Baudin resta maglia gialla
La seconda tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 si è conclusa con la vittoria di Anthon Charmig, che ha preso il comando della corsa. La frazione, lunga 234 chilometri, è partita da Saint-Martin-le-Vinoux e si è conclusa a Le Puy-en-Velay. Alex Baudin mantiene la maglia gialla al termine della tappa.
Si è conclusa con la fuga vincente di Anthon Charmig la seconda tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex Giro del Delfinato) 2026, con partenza a Saint-Martin-le-Vinoux e arrivo a Le Puy-en-Velay dopo 234 chilometri. Il danese della Uno-X Mobility si è imposto per distacco davanti ad altri corridori che avevano animato la fuga di giornata, mentre i big non si sono dati battaglia in attesa di fare veramente sul serio nei prossimi giorni. La maglia gialla resta sulle spalle del francese Alex Baudin (EF Education-EasyPost), vincitore della frazione inaugurale, che conserva un vantaggio di 32? su un gruppo di nove corridori tra cui il britannico Oscar Onley (Ineos). 🔗 Leggi su Oasport.it
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