Classifica film al botteghino 1 giugno – 7 giugno
Dal 1 al 7 giugno, il film che ha dominato il botteghino italiano è stato un titolo di produzione internazionale, che ha incassato oltre 2 milioni di euro in sette giorni. Al secondo posto si trova un film italiano, con circa 1,2 milioni di euro, seguito da un’altra produzione straniera che ha superato il milione di incassi. La classifica si completa con due film di animazione e un horror, tutti sotto il milione di euro.
Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 1 giugno al 7 giugno. 1 Scary Movie. Regia: Michael Tiddes Cast: Anna Faris, Lochlyn Munro, Regina Hall, Chris Elliott Genere: Horror, Stati Uniti 2026, min. 2 Backrooms. Regia: Kane Parsons Cast: Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve Genere: Horror, Stati Uniti 2026, 111 min. 3 Masters of the Universe. Regia: Travis Knight Cast: Sasheer Zamata, Kristen Wiig, Arun Bassi, Christian Vunipola Genere: Azione, Avventura, Drammatico, Stati Uniti 2026, min. 4 The Amazing Digital Circus: The Last Act. Cast: Amanda Hufford, Ashley Nichols, Lizzie Freeman, Marissa Lenti Genere: Animazione, Fantascienza, Thriller, 2026, 93 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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