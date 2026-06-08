Classifica film al botteghino 1 giugno – 7 giugno

Notizia in breve

Dal 1 al 7 giugno, il film che ha dominato il botteghino italiano è stato un titolo di produzione internazionale, che ha incassato oltre 2 milioni di euro in sette giorni. Al secondo posto si trova un film italiano, con circa 1,2 milioni di euro, seguito da un’altra produzione straniera che ha superato il milione di incassi. La classifica si completa con due film di animazione e un horror, tutti sotto il milione di euro.