Classifica film al botteghino 27 aprile – 3 maggio

Ecco la classifica dei film più visti nei cinema italiani dal 27 aprile al 3 maggio. La lista include le pellicole che hanno ottenuto i migliori incassi durante quella settimana, con dati aggiornati sui biglietti venduti e le preferenze del pubblico. La classifica riflette le scelte degli spettatori e le performance delle varie produzioni sul grande schermo.

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 27 aprile al 3 maggio. 1 Il Diavolo veste Prada 2. Regia: David Frankel Cast: Jenna Bush Hager, John DiGiorgio, Kevin D. Benton, Veronica Otto Genere: Commedia, Drammatico, Stati Uniti 2026, 119 min. 2 Michael. Regia: Antoine Fuqua Cast: Derek Luke, Jordyn Rax, Hank Northrop, Kevin Shinick Genere: Biografico, Stati Uniti 2026, 127 min. 3 Super Mario Galaxy – Il Film. RegiaMichael Jelenic, Aaron Horvath CastAnya Taylor-Joy, Chris Pratt, Brie Larson, Jack Black Animazione, Avventura, Commedia, Stati Uniti 2026, 98 min. 4 Nel tepore del ballo. Regia: Pupi Avati Cast: Tony Campanozzi, Antonella Salvucci, Patrizio Pelizzi, Giovanni Leuratti Genere: Drammatico, Italia 2026, 92 min.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Classifica film al botteghino (27 aprile – 3 maggio) Notizie correlate Classifica film al botteghino (13 aprile – 19 aprile)Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 13 aprile al 19 aprile. Classifica film al botteghino (20 aprile – 26 aprile)Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 20 aprile al 26 aprile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Michael supera gli 8 milioni – il box office di martedì 28 aprile 2026; Michael, re anche al cinema: il film su Michael Jackson incassa più di 6 milioni; Michael è un film da record nonostante le brutte recensioni; Il diavolo veste Prada 2, terremoto al botteghino: il debutto in Italia è un record senza precedenti. Classifica dei film al cinemaFilm più visti al cinema in ITALIA classifica box office numero spettatori incassi nelle sale totale e weekend distribuzione date elenchi migliori film. comingsoon.it Michael stacca tutti gli altri titoli e arriva a 6,4 milioni complessiviMichael completa un clamoroso fine settimana di debutto, con altri 1,3 milioni di euro e chiude a 6,4 complessivi, distanziando nettamente tutti gli altri titoli in classifica. Super Mario Galaxy - Il ... mymovies.it Alla fine di ogni mese, su Hall of Series Discover, dedichiamo una classifica approfondita ai migliori film usciti in Italia tra trame, spunti d’interesse e qualche parere sparso. Anche stavolta, la classifica dedicata ai migliori film usciti ad Aprile 2026 terrà in consid - facebook.com facebook