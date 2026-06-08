Classi di concorso nei nuovi Istituti Tecnici dal 2026 27 | la situazione di A21 Geografia
Dal 202627, nelle classi prime dei nuovi Istituti Tecnici, il Ministero ha inviato ai Uffici Scolastici il decreto riguardante la classe di concorso A21, dedicata alla Geografia.
Classi prime dei nuovi Istituti Tecnici dall’anno scolastico 202627: il Ministero ha trasmesso agli Uffici Scolastici il decreto n. 71 del 29 aprile 2026, con relativi allegati. Ne deriva che, per il 202627, non sussiste atipicità per le discipline Geografia e Geografia turistica, pur mantenendo la possibilità di assegnazione ad A50 per la salvaguardia della titolarità. Nonostante le modifiche introdotte, l’AIIG Associazione Italiana Insegnanti di Geografia non si ritiene ancora soddisfatta e tornerà a chiedere il riconoscimento di altre ore di insegnamento. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Riforma degli Istituti Tecnici 2026: il nuovo modello di formazione tecnologica
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