Classi di concorso nei nuovi Istituti Tecnici dal 2026 27 | la situazione di A21 Geografia

Classi prime dei nuovi Istituti Tecnici dall’anno scolastico 202627: il Ministero ha trasmesso agli Uffici Scolastici il decreto n. 71 del 29 aprile 2026, con relativi allegati. Ne deriva che, per il 202627, non sussiste atipicità per le discipline Geografia e Geografia turistica, pur mantenendo la possibilità di assegnazione ad A50 per la salvaguardia della titolarità. Nonostante le modifiche introdotte, l’AIIG Associazione Italiana Insegnanti di Geografia non si ritiene ancora soddisfatta e tornerà a chiedere il riconoscimento di altre ore di insegnamento. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Riforma degli Istituti Tecnici 2026: il nuovo modello di formazione tecnologica

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