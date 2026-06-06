Classi di concorso nei nuovi Istituti Tecnici dal 2026 27 Nuovi quadri orario | registrato il decreto

Il Ministero dell'Istruzione ha inviato agli Uffici Scolastici regionali il decreto ministeriale relativo alle nuove classi di concorso e ai quadri orario degli Istituti Tecnici a partire dal 202627. La riforma interesserà le prime classi e introduce modifiche nelle discipline e negli orari previsti. Il decreto, ora registrato, definisce le nuove modalità di organizzazione didattica per gli istituti tecnici. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli o scadenze specifiche.

Riforma Istituti Tecnici dalla prima classe del 202627: Il Ministero ha inviato agli Uffici Scolastici regionali il decreto ministeriale n. 71 del 29 aprile 2026, con relativi allegati. Si tratta di “Individuazione delle classi di concorso da assegnare alle discipline dei percorsi di istruzione tecnica in relazione ai nuovi quadri orari definiti, per il primo biennio, secondo biennio e quinto anno, per gli indirizzi e articolazioni di cui agli Allegati B e da C1 a C11 e in relazione al quadro orario del percorso di specializzazione di Enotecnico di cui all’Allegato D1 del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, attuativo articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Riforma istituti tecnici, indirizzi, quadri orari e non solo: tutte le info utili

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