Il processo si è concluso con numerose condanne e un’assoluzione. Le sentenze riguardano il filone con rito abbreviato dell’indagine della DDA di Napoli sui rapporti tra il clan Mallardo, imprenditoria e politica a Giugliano. Le condanne sono state confermate, mentre il ras Cecere è stato assolto. La maxi inchiesta ha coinvolto diverse persone e ha portato a numerosi processi.

La sentenza è stata pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, Leda Rossetti, nei confronti dei 16 imputati che avevano scelto il rito abbreviato. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore antimafia Ilaria Sasso Del Verme, mira a fare luce su un presunto sistema di relazioni tra esponenti del clan Mallardo, ambienti imprenditoriali e rappresentanti della politica locale, attraverso il quale, secondo l'accusa, l'organizzazione criminale avrebbe tentato di influenzare dinamiche amministrative, appalti e consenso elettorale nel territorio giuglianese. Tra le condanne più significative... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Clan Mallardo e politica a Giugliano: pioggia di condanne, assolto il ras Cecere

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