Un uomo associato al clan Kinahan è stato condannato a 24 anni di carcere. È stato arrestato a Dubai, dove Interpol lo ha individuato. La condanna deriva da omicidi collegati al cartello, tra cui un duplice omicidio avvenuto in un'area urbana e un omicidio legato a un conflitto tra fazioni rivali. La sentenza si basa su prove di coinvolgimento diretto in questi delitti e sulla sua posizione di rilievo all’interno dell’organizzazione criminale.

? Punti chiave? In Breve Sean McGovern condannato a 24 anni di carcere per la gestione di attività criminali del clan Kinahan. Il tribunale speciale di Dublino ha inflitto una pena di 24 anni di reclusione a Sean McGovern, figura di spicco del noto cartello criminale Kinahan, per il suo ruolo nella direzione di operazioni violente legate alla faida tra il clan Kinahan e la banda Hutch. L’uomo di 40 anni è stato condannato dopo essersi dichiarato colpevole di due capi d’accusa riguardanti la gestione di attività di un’organizzazione criminale durante il sanguinoso conflitto tra i due gruppi. La sentenza, emessa lunedì da un collegio di tre giudici, prevede che i 24 anni di carcere siano calcolati retroattivamente a partire dal momento dell’arresto avvenuto a Dubai nell’ottobre 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clan Kinahan: 24 anni di carcere per il braccio destro del cartello

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