Mafia e aste truccate | resta in carcere il braccio finanziario del clan

Un'indagine ha portato all'arresto del braccio finanziario di un clan mafioso, accusato di aver falsificato i timbri dei tribunali di Milano e Como. Le autorità hanno scoperto che i membri dell'organizzazione avevano utilizzato questi timbri per creare testamenti falsi, consentendo loro di sottrarre beni e proprietà. Le indagini hanno inoltre rivelato come le aste truccate siano state parte di un sistema illecito per acquisire patrimoni attraverso documenti falsificati, mantenendo così il controllo sulle attività criminali.

? Domande chiave Come faceva a falsificare i timbri dei tribunali di Milano e Como?. Quali beni sono stati sottratti attraverso i testamenti falsificati?. Perché il consulente non risultava iscritto ad alcun ordine professionale?. Come riusciva a manipolare le aste immobiliari per il clan?.? In Breve Vulcano è cugino di Teresa Marino, moglie del boss Tommaso Lo Presti.. Perquisizioni a via Montepellegrino hanno rinvenuto lingotti d'oro e 20 mila euro.. Sequestrati timbri falsi del tribunale di Palermo e delle Procure di Milano e Como.. L'attività illegale riguardava immobili pignorati e testamenti di persone senza eredi.. Il Tribunale del Riesame ha respinto l’istanza di scarcerazione per Giuseppe Vulcano, confermando la validità della ricostruzione della Procura di Palermo riguardante l’associazione mafiosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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