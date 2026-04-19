Secondo voi sarà Lupi il candidato del centrodestra a Milano?

Si discutono le possibilità di un candidato di centrodestra che potrebbe rappresentare il fronte alle prossime elezioni comunali a Milano. Le conversazioni tra gli analisti si concentrano su eventuali nomi e sulle dinamiche politiche in corso. Finora, non sono stati annunciati ufficialmente candidati e le decisioni sono ancora in fase di definizione. La situazione rimane aperta, con diverse ipotesi sul tavolo.