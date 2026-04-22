Gli elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 saranno previsti per tutte le classi di concorso

Durante un appuntamento su OrizzonteScuola TV, il 20 aprile 2026, si è discusso degli elenchi regionali per il ruolo di docente nel 2026. La puntata, condotta da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente esperta in normativa scolastica, Sonia Cannas, ha approfondito la previsione di elenchi per tutte le classi di concorso. La discussione si è concentrata sulle modalità di aggiornamento e sui criteri di inclusione.