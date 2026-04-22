Gli elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 saranno previsti per tutte le classi di concorso
Durante un appuntamento su OrizzonteScuola TV, il 20 aprile 2026, si è discusso degli elenchi regionali per il ruolo di docente nel 2026. La puntata, condotta da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente esperta in normativa scolastica, Sonia Cannas, ha approfondito la previsione di elenchi per tutte le classi di concorso. La discussione si è concentrata sulle modalità di aggiornamento e sui criteri di inclusione.
Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta in normativa scolastica, si è parlato degli elenchi regionali. La presentazione della domanda è attesa nelle prossime settimane, la finestra utile sarà di 20 giorni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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