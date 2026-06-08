Covid caos in Commissione | opposizioni chiedono dimissioni

Durante le audizioni in Commissione, sono stati coinvolti soggetti estranei al Parlamento, secondo le opposizioni, che hanno anche contestato la legittimità di alcune deleghe assegnate. Le opposizioni hanno chiesto le dimissioni dei membri coinvolti e hanno criticato la gestione delle deleghe considerate illegittime. La discussione si è protratta, creando confusione e accese discussioni tra i partecipanti.

Chi sono i soggetti estranei al Parlamento coinvolti nelle audizioni?. Come sono state gestite le deleghe ritenute illegittime dall'opposizione?. Perché il presidente Lisei rifiuta di dimettersi nonostante le accuse?. Quali irregolarità procedurali minacciano la trasparenza dell'inchiesta Covid?.? In Breve Opposizione invia lettera formale ai presidenti di Camera e Senato.. Accuse riguardano l'uso di deleghe a soggetti estranei al Parlamento.. Lisei respinge le contestazioni negando violazioni dei protocolli vigenti.. Lavori della Commissione proseguono regolarmente nonostante lo scontro verbale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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