Cittadini e istituzioni uniti contro i raggiri a Roccaspinalveti vince il gioco di squadra

A Roccaspinalveti si è svolto un evento di formazione sulla prevenzione delle truffe, promosso dall’Osservatorio regionale della legalità. L’iniziativa ha visto una vasta partecipazione di cittadini e istituzioni, che hanno partecipato a sessioni informative per imparare a riconoscere e difendersi dai raggiri. L’incontro ha puntato a rafforzare la collaborazione tra le persone e le autorità locali per contrastare le frodi.

Grande partecipazione all’incontro di formazione e prevenzione organizzato dall’Osservatorio regionale della legalità a Roccaspinalveti “Truffe: impariamo a difenderci. Consigli pratici, esempi reali e cosa fare in caso di truffa".L’evento, nato con l'intento di offrire alla comunità non solo un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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