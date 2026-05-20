Io non ci casco | a Villa Santa Maria istituzioni e carabinieri uniti contro i raggiri

Lunedì 18 maggio, a Villa Santa Maria, si è svolto un evento presso il teatro comunale di via Roma, organizzato da Bcc Abruzzi e Molise in collaborazione con l'Osservatorio regionale della legalità e l'amministrazione locale. L'incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni e forze dell'ordine per sensibilizzare sui truffatori che operano sul territorio. La seduta ha concluso un percorso informativo dedicato a prevenire i raggiri e a rafforzare la collaborazione tra pubblico e forze dell'ordine.

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