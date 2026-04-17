Palio di San Floriano tutto pronto per la XXIX edizione Primo atto la cerimonia di riconsegna del vessillo a San Paolo di Jesi
La città di Jesi si appresta a ospitare la XXIX edizione del Palio di San Floriano, che si svolgerà dal 7 al 10 maggio nel centro storico. La manifestazione prevede una serie di eventi che ricreano l’atmosfera medievale, con anteprime previste dal 2 al 4 maggio. Il primo atto sarà la cerimonia di riconsegna del vessillo a San Paolo di Jesi, un momento tradizionale che anticipa la manifestazione principale.
La città di Jesi si prepara a fare un tuffo nel passato. Si scaldano i motori della XXIX edizione del Palio di San Floriano, la storica rievocazione che dal 7 al 10 maggio trasformerà il centro storico in un suggestivo palcoscenico medievale, con eventi di anteprima dal 2 al 4 maggio. Il primo.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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