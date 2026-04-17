Circello al via il percorso Impresa Valore & Territorio

A Circello è iniziato il percorso “Impresa, Valore & Territorio”, inserito nel progetto “Tracce – Un tratturo in comune”. Gli incontri continuano con l’obiettivo di analizzare le attività economiche e il patrimonio locale. L’iniziativa coinvolge diverse realtà del territorio e si svolge nel rispetto del calendario stabilito. La fase attuale prevede incontri dedicati alle imprese e alle associazioni locali, con incontri programmati nelle prossime settimane.

L’iniziativa è rivolta a cittadini, giovani, professionisti e aspiranti imprenditori interessati a conoscere le opportunità disponibili, sviluppare nuove progettualità e contribuire alla costruzione di comunità attive e orientate al futuro. Saranno coinvolte anche le scuole del territorio, a conferma dell’attenzione verso le nuove generazioni. Il programma, a partecipazione gratuita, prevede a Circello altri due appuntamenti, in calendario il 20 aprile e il 5 maggio, con momenti di formazione e ispirazione. Nel dettaglio, l’evento di lunedì 20 aprile si aprirà alle ore 16:30 con i saluti istituzionali del sindaco Gianclaudio Golia. A seguire, introdurranno i lavori Maria Beatrice Fucci, responsabile dello Sportello Impresa Futuridea, e Giuseppe Salierno, consulente dello Sportello Impresa SabNet srl.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Circello, al via il percorso “Impresa, Valore & Territorio” Notizie correlate Educazione finanziaria al femminile: Donne Impresa Confartigianato lancia un percorso formativoIn occasione dell’8 marzo il Consiglio di Donne Impresa Confartigianato Forlì ha avviato una riflessione sulla cultura finanziaria. Leggi anche: Evento Cna, “Dare valore al talento“: "Come fare impresa di successo? Bisogna ripartire dai giovani"