Cipro del Nord trionfa in Brianza | è campione d’Europa di calcio tra i Paesi non riconosciuti

Da it.insideover.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Cipro del Nord ha vinto il titolo europeo organizzato dalla CONIFA, competizione riservata a squadre di paesi non riconosciuti. La finale si è disputata sabato 6 giugno in Brianza, con la vittoria della squadra nord-cipriota contro un’altra rappresentativa non ufficiale. La partita si è conclusa con il risultato finale che ha assegnato il trofeo, in un evento che ha attirato l’attenzione di appassionati di calcio non convenzionale. La competizione si è svolta in un contesto di rappresentanza sportiva alternativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il mondo del calcio sta attendendo l’inizio dei Mondiali in Nord America, ma intanto sabato 6 giugno si è assegnato un titolo europeo, anche se piuttosto particolare: quello della CONIFA. Si tratta di un’organizzazione alternativa alla FIFA, nata nel 2013 in Svezia e che attualmente comprende 38 territori in giro per il mondo. Ad accomunare i membri della CONIFA, il fatto di non essere affiliati alla FIFA e, di conseguenza, di rappresentare territori politicamente non ufficialmente indipendenti e riconosciuti. L’edizione di quest’anno si è giocata a Carate Brianza, nel moderno Sportitalia Village, di proprietà dell’omonima emittente televisiva, la quale possiede anche il club locale, la Folgore Caratese, da pochissimo promossa in Serie C. 🔗 Leggi su It.insideover.com

cipro del nord trionfa in brianza 232 campione d8217europa di calcio tra i paesi non riconosciuti
© It.insideover.com - Cipro del Nord trionfa in Brianza: è campione d’Europa di calcio tra i Paesi non riconosciuti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Rugby, Champions Cup: Bordeaux trionfa a Bilbao ed è campione d’Europa!Allo stadio San Mamés di Bilbao, l’Union Bordeaux Bègles ha vinto la finale di Champions Cup contro il Leinster, conquistando il titolo europeo.

Europa-Golfo, migrazioni e stabilità. I tre dossier della missione di Meloni tra Grecia e CiproQuesto fine settimana in Grecia si sono svolti tre incontri ufficiali tra i rappresentanti europei e quelli dei paesi del Golfo.

Cipro, avamposto europeo in un Medio Oriente in guerraLe zone di sovranità britanniche di Akrotiri e Dhekelia coprono circa il 3% della Repubblica di Cipro, nel sud dell’isola. Si estendono ben oltre il perimetro delle basi, sovrapponendosi a quasi il 60 ... it.euronews.com

Un caso di aviaria a CiproBRUXELLES - La Commissione europea ha annunciato oggi che il virus dell'influenza aviaria H5N1 è stato riscontrato su un campione prelevato nell'area di Cipro nord, fuori dal controllo del Governo di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web