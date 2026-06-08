Cipro del Nord ha vinto il titolo europeo organizzato dalla CONIFA, competizione riservata a squadre di paesi non riconosciuti. La finale si è disputata sabato 6 giugno in Brianza, con la vittoria della squadra nord-cipriota contro un’altra rappresentativa non ufficiale. La partita si è conclusa con il risultato finale che ha assegnato il trofeo, in un evento che ha attirato l’attenzione di appassionati di calcio non convenzionale. La competizione si è svolta in un contesto di rappresentanza sportiva alternativa.

Il mondo del calcio sta attendendo l’inizio dei Mondiali in Nord America, ma intanto sabato 6 giugno si è assegnato un titolo europeo, anche se piuttosto particolare: quello della CONIFA. Si tratta di un’organizzazione alternativa alla FIFA, nata nel 2013 in Svezia e che attualmente comprende 38 territori in giro per il mondo. Ad accomunare i membri della CONIFA, il fatto di non essere affiliati alla FIFA e, di conseguenza, di rappresentare territori politicamente non ufficialmente indipendenti e riconosciuti. L’edizione di quest’anno si è giocata a Carate Brianza, nel moderno Sportitalia Village, di proprietà dell’omonima emittente televisiva, la quale possiede anche il club locale, la Folgore Caratese, da pochissimo promossa in Serie C. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cipro del Nord trionfa in Brianza: è campione d’Europa di calcio tra i Paesi non riconosciuti

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