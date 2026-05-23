Rugby Champions Cup | Bordeaux trionfa a Bilbao ed è campione d’Europa!

Allo stadio San Mamés di Bilbao, l’Union Bordeaux Bègles ha vinto la finale di Champions Cup contro il Leinster, conquistando il titolo europeo. La squadra francese ha dominato l’incontro, mostrando una prestazione efficace e precisa, portando a casa la vittoria. La partita si è conclusa con il punteggio che ha premiato Bordeaux, senza che ci siano stati altri eventi significativi o cambiamenti di risultato.

Allo stadio San Mamés di Bilbao, l’Union Bordeaux Bègles conquista la Champions Cup dominando la finale contro il Leinster con una prestazione spettacolare e cinica. Dopo un avvio favorevole agli irlandesi, i francesi prendono completamente il controllo della sfida grazie a un attacco devastante e a una difesa capace di punire ogni errore avversario, chiudendo con un netto 41-19 e scrivendo una pagina storica del club. Avvio fulminante del Leinster, con gli irlandesi capaci di colpire già al 6’: splendida azione alla mano, difesa francese aperta e meta di Tommy O’Brien, trasformata da Harry Byrne per il 7-0. La risposta di Bordeaux però non... 🔗 Leggi su Oasport.it

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BORDEAUX v TOULOUSE - 1/4 de Champions Cup - Que le MEILLEUR GAGNE !

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