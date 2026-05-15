Questo fine settimana in Grecia si sono svolti tre incontri ufficiali tra i rappresentanti europei e quelli dei paesi del Golfo. La visita della premier italiana ha coinvolto anche incontri con i capi di governo di entrambe le nazioni e con le autorità locali, concentrandosi su temi come le migrazioni e la stabilità della regione. Non sono stati organizzati vertici riservati, ma le riunioni si sono svolte in modo pubblico e pianificato. La missione si è focalizzata su questioni di politica internazionale e sicurezza.

Nessun vertice “segreto” questo fine settimana in Grecia, ma tre appuntamenti mirati e alla luce del sole come l’Europe-Gulf Forum a Navarino, nel Peloponneso, il meeting con i leader del sud Ue, e il bilaterale a Cipro, concordato già lo scorso febbraio, in occasione dell’incontro a Roma con il presidente Christodoulides. Giorgia Meloni è attesa da due giorni molto intensi nel Mediterraneo orientale, dove interverrà alla piattaforma di dialogo politico tra i Paesi europei e del Golfo, che si riunirà per la prima volta su impulso dell’Atlantic Council e di Antenna Group. Si tratta di un evento che la leader di Palazzo Chigi aveva già sostenuto in un intervento in video in occasione del suo lancio ufficiale nel settembre 2025. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Europa-Golfo, migrazioni e stabilità. I tre dossier della missione di Meloni tra Grecia e Cipro

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Svolta sull’immigrazione, l’Europa segue il modello Meloni #politicaitaliana

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