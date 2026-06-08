Una causa legale da 250 milioni di dollari coinvolge Cipriani USA, che accusa la Rai e il quotidiano Fatto di danni commerciali. La disputa si concentra su presunte interferenze legate a feste in Uruguay e sui collegamenti con Epstein, che avrebbero influenzato i flussi di cassa dell’azienda. I dettagli sulle feste e sui legami con Epstein sono al centro delle accuse, ma non sono stati divulgati ulteriori elementi specifici. La causa riguarda danni economici ritenuti conseguenza di queste azioni.

Quali dettagli sulle feste in Uruguay hanno bloccato l'operazione finanziaria? Come hanno influenzato i presunti legami con Epstein i flussi di cassa? Perché le pubblicazioni su Carlo Nordio sono considerate interferenza commerciale? Chi deve dimostrare la falsità delle ricostruzioni sulla vita privata??? In Breve Un finanziatore ha posticipato un'operazione economica da 50 milioni di dollari. Accuse riguardano legami con Jeffrey Epstein e contatti con Carlo Nordio. Cont . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cipriani USA: causa da 250 milioni per danni commerciali a Rai e Fatto

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