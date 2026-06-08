Un ciclista tedesco di 64 anni è morto dopo un incidente avvenuto due settimane fa sul lungomare di Cesenatico. È stato colpito da una portiera aperta mentre pedalava e, dopo un giorno di agonia, è deceduto. La vittima si trovava in vacanza nella zona al momento dell’incidente. La famiglia ha confermato il decesso, che è avvenuto ieri. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dagli inquirenti, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Cesenatico (Cesena), 8 giugno 2026 – Non ce l’ha fatta il turista tedesco di 64 anni che due settimane fa era stato vittima di un grave incidente sul lungomare di Cesenatico. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, ha lottato fra la vita e la morte, ma il suo cuore ha cessato di battere il giorno dopo. I medici dell’ospedale di Cesena hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma evidentemente le sue condizioni erano troppo gravi. Quando e dove è successo l’incidente. Il sinistro era accaduto lo scorso 26 maggio, poco prima delle 20, in viale Carducci all’altezza della colonia Agip. Il 64enne stava pedalando sul lungomare in direzione sud, cioè verso Gatteo a Mare, quando improvvisamente un automobilista ha aperto la portiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclista tedesco colpito da una portiera: morto dopo un giorno di agonia

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