Ciclista colpito in pieno dalla portiera di un' auto in sosta | è morto al Bufalini

Da cesenatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ciclista è morto al Bufalini dopo essere stato investito dalla portiera di un'auto in sosta lungo viale Carducci a Cesenatico. L’incidente è avvenuto il 26 maggio. Il conducente dell’auto era parcheggiato quando la portiera si è aperta, colpendo il ciclista che transitava in quel momento. La vittima è deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate.

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C'è un tragico aggiornamento rispetto all'incidente dello scorso 26 maggio lungo viale Carducci a Cesenatico, è purtroppo deceduto il ciclista che era stato colpito dalla portiera di un'auto che era parcheggiata. L'uomo, un turista austriaco, è morto all'ospedale Bufalini dopo alcuni giorni di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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