A Cossato, un ciclista è stato investito da una vettura mentre attraversava la strada. Durante i controlli, il conducente dell'auto ha mostrato ai carabinieri di non essere in possesso della patente di guida, mentre i documenti del veicolo risultano regolari. Prima dell'incidente, il conducente avrebbe evitato i controlli di polizia, ma i dettagli su come abbia fatto restano ancora da chiarire.

? Domande chiave Come ha fatto il conducente a evitare i controlli prima dell'incidente?. Cosa ha scoperto il conducente quando i carabinieri hanno chiesto i documenti?. Perché l'automobilista ha tentato di fornire dati falsi alle forze dell'ordine?. Quali sono le conseguenze penali per la guida senza patente e le bugie?.? In Breve Incidente avvenuto martedì 12 maggio intorno alle ore 19 a Cossato.. Conducente di 50 anni guidava Renault Scenic con patente già revocata.. L'automobilista ha fornito generalità false ai carabinieri durante i controlli.. La ciclista di 49 anni ha riportato escoriazioni ma non ferite gravi.. Una ciclista di 49 anni residente a Cossato è finita al pronto soccorso ieri, martedì 12 maggio, dopo essere stata colpita dalla portiera di una Renault Scenic aperta improvvisamente intorno alle 19.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cossato, ciclista travolta da una portiera: guida senza patente

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