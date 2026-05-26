Carambola in strada apre la portiera dell' auto e colpisce in pieno un ciclista | soccorsi sul posto

Da cesenatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'auto ha aperto la portiera mentre transitava in viale Carducci 181, colpendo un ciclista che stava passando accanto. L’incidente si è verificato intorno alle 20:15, nei pressi della colonia Agip a Cesenatico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito il ciclista ferito. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

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Si registra un incidente stradale piuttosto serio accaduto intorno alle 20:15 in viale Carducci 181 a Cesenatico, nei pressi della colonia Agip. In base ad una prima ricostruzione, un'auto posteggiata avrebbe aperto la portiera colpendo in pieno un ciclista che si trovava a passare in quel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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