Carambola in strada apre la portiera dell' auto e colpisce in pieno un ciclista | soccorsi sul posto

Notizia in breve

Un'auto ha aperto la portiera mentre transitava in viale Carducci 181, colpendo un ciclista che stava passando accanto. L’incidente si è verificato intorno alle 20:15, nei pressi della colonia Agip a Cesenatico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito il ciclista ferito. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.