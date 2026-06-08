ciclismo giovanile la valdarnese margherita peri al trofeo coni

Una giovane ciclista del Valdarno parteciperà alla finale nazionale del Trofeo CONI a Bari dal 4 al 7 ottobre. La rappresentativa toscana comprende anche l’atleta, che si è qualificata attraverso le selezioni regionali. La competizione coinvolge atleti di diverse discipline giovanili. La partecipazione è confermata dopo le fasi preliminari, e la finale si terrà in Puglia. La giovane rappresenterà la regione in un evento nazionale dedicato agli atleti emergenti.

Arezzo, 08 giugno 2026 – C’è anche una giovane atleta del Valdarno tra i protagonisti della rappresentativa toscana che prenderà parte alla finale nazionale del Trofeo CONI, in programma a Bari dal 4 al 7 ottobre. Si tratta di Margherita Peri, portacolori dell’Olimpia Valdarnese, convocata al termine di un percorso di qualificazione che ha confermato il suo ottimo stato di forma e la costanza dei risultati ottenuti durante tutta la stagione. La giovane atleta valdarnese ha conquistato il diritto a rappresentare la Toscana insieme ai compagni Lorenzo Milani della Polisportiva Milleluci Ciclismo, Filippo Colacino della Costa Etrusca e Damiano Borri della Vaiano Bike, componendo una selezione equilibrata e di alto livello tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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