Ciclismo | al valdarnese Gialli il Gp Industrie del Marmo

Il 10 maggio 2026, a Marina di Carrara, si è svolto il Gran Premio Industrie del Marmo, una gara di ciclismo che ha visto trionfare il valdarnese Gialli. La competizione si è tenuta in un contesto di preparazione in vista del Giro d’Italia, che includerà una cronometro di 42 chilometri nella stessa provincia. La corsa ha coinvolto diversi atleti e ha attirato un pubblico locale.

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