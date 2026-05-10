Ciclismo | al valdarnese Gialli il Gp Industrie del Marmo
Il 10 maggio 2026, a Marina di Carrara, si è svolto il Gran Premio Industrie del Marmo, una gara di ciclismo che ha visto trionfare il valdarnese Gialli. La competizione si è tenuta in un contesto di preparazione in vista del Giro d’Italia, che includerà una cronometro di 42 chilometri nella stessa provincia. La corsa ha coinvolto diversi atleti e ha attirato un pubblico locale.
Marina di Carrara,10 maggio 2026 - In attesa del Giro d’Italia in provincia con la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa in programma martedì 19 maggio, grande e prestigioso appuntamento con gli Under 23 impegnati a Marina di Carrara nell’internazionale 37° Gran Premio Industrie del Marmo su di un tracciato inedito comprendente 5 giri di 33 chilometri con la salita di Ortonovo e la successiva insidiosa discesa. Il successo dopo una sfida affascinante (162 i partenti di 30 società) con la presenza al seguito della gara anche del c.t. azzurro Marino Amadori è stato conquistata dal valdarnese Matteo Gialli portacolori del team fiorentino Hopplà di patron Claudio Lastrucci guidato dal Ds Stefano Roncalli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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